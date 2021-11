Cardona luego de ser figura con Boca: "Duele lo que dicen"

"Desde el primer minuto lo fuimos a buscar y yo creo que necesitaba esto, confianza. Agradecido con Dios por darme la oportunidad de volver a jugar y bueno, yo creo que hice un gran partido, en general creo que el equipo fue el que jugó muy bien y fuimos la figura todos", dijo Edwin Cardona tras la victoria de Boca Juniors.

Los Xeneizes golearon 0 - 3 a Aldovisi en Mar de Plata. El volante colombiano anotó el segundo gol y asistió a Sebastián Villa para el tercero. Cardona no anotaba gol desde el 7 de marzo, ese día le marcó a Vélez Sarsfield. Frank Fabra y Jorman Campuzano también fueron titulares.

"Ojalá Dios quiera que pueda quedarme mucho tiempo acá. Se habla mucho y se especulan muchas cosas, pero detrás de eso viene un ser humano que le duele todo lo que dicen, pero lo demuestra dentro del terreno de juego y bueno veremos como termina todo. Quiero quedarme mucho tiempo acá, mi familia está muy contenta y eso es lo importante", dijo el '10',

Varios medios y periodistas han asegurado que Boca Juniors no hará uso de la opción de compra por Edwin Cardona. El colombiano recibió varias críticas cuando luego de la Copa América se marchó a Medellín de vacaciones y no a disputar la Copa Libertadores con su club. Sebastián Battaglia y los directivos tendrán que decidir próximamente si compran o no a Cardona.