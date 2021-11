Exjefe paramilitar dice que le pidieron incriminar al gobernador Caicedo

Se trata de Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, quien fue el excomandante del frente político de las extintas AUC.

Caracol Radio conoció la indagatoria que este exparamilitar rindió ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre, y que fue tomada por la fiscal 190 de Derechos Humanos.

La indagatoria se realizó en medio de la investigación por el crimen del decano de la U. del Magdalena Roque Alfonso Morelli Zárate, crimen ocurrido en setiembre de 2002.

En esa diligencia el exparamilitar Sánchez Comas dijo que su trabajo fue político y se reunió con la mayoría de los políticos del Magdalena, entre ellos el condenado exgobernador Trino Luna, y aseguró que con miembros de la Universidad nunca tuvo que reunirse.

También dijo que nunca tuvo conocimiento de que iban a matar al decano Roque Morelli y que, si se hubiera enterado, no habría permitido el crimen. En otro aparte de la indagatoria afirmó que el exjefe paramilitar José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo’ y alias ‘El Canoso’ mienten al señalarlo de que él había dado orden de matar al entonces rector de la U de Magdalena, Carlos Caicedo.

“Porque yo no tenía facultad de determinar asesinar a una persona”. Recalcó.

Dijo el exparamilitar que tiene miedo por la declaración que se le tomó a Álvaro Cotes, jefe del Clan político Cotes, y que, en la oficina de este, le pidieron declarar en contra de Carlos Caicedo.

“Álvaro Cotes llamó a un señor sindicalista de la Universidad Armando Restrepo y me lo presentó, allí hablando con Armando Restrepo me pidió o me comentó que por qué no le colaboraba para yo declarar en contra del señor Caicedo y yo le dije que como yo desconocía el caso realmente no podía hacerlo”.

La defensa del gobernador Caicedo dijo a Caracol Radio que este proceso se estaría rodeando de declaraciones que debe investigar la Fiscalía.

“El abogado Quintana lo único que ha hecho desde que entró a ese proceso es mentir, pero jamás a presentado, ni la Fiscalía ha llamado a declarar a Yoyo Rojas a declarar sobre estos temas”, advirtió el abogado Ricardo Téllez.

Caracol Radio también ha buscado sin éxito la versión de Álvaro Cotes, mencionando en este caso.