Farid Díaz y el presente de Osorio: Al principio en Nacional no lo querían

"Al comienzo los hinchas de Nacional no querían al profe por su estilo de juego, fuimos nosotros los jugadores los que creímos", dijo Farid Díaz en Carrusel Caracol al ser preguntado por la situación que vive Juan Carlos Osorio en la actualidad.

El técnico risaraldense es uno de los más criticados en la actual Liga Colombiana por su presente con América de Cali y aunque recibió respaldo por parte del club, los hinchas siguen sin apoyar su continuidad.

Para Farid Díaz, quien fue dirigido por Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, es lamentable el ataque que está viviendo el DT, pero los ataques no hacen que no sea un estratega con el que cualquier futbolista quisiera entrenar.

"El profe sé que no está pasando por un buen momento, el ambiente que está viviendo. Independiente de cómo estuviera la balanza, no dejaba de seguir creyendo, así como a mí, a muchos nos enseñó a competir y a mejorar, a mí me ayudó a crecer futbolísticamente, en otras posiciones", comentó.

Díaz fue uno de los que vivió de cerca aprender a rotar constantemente con Juan Carlos Osorio, pero destacó que aunque al principio no fue fácil, al final se agradece.

"Con Nacional por las rotaciones y apenas se estaba armando el grupo no fue un buen comienzo. Para mí es el mejor entrenador, como estratega es buenísimo, pero muchos no sabemos apreciar el trabajo, a veces los resultados no se dan, pero sin duda, más allá de que no lo quieran, a él le importa poco, va a trabajar y a que sus jugadores mejoren. Es una pena lo que está pasando con el profe", dijo.

"El tema de las rotaciones nosotros lo supimos llevar, nos costó al principio, pero el grupo tenía que competir todos por igual y aprendimos eso, esperar que el profe tomara una decisión hasta última hora", añadió.

Para Farid Díaz, al profe Osorio le falta tener más tiempo en América de Cali, pues sus procesos no dan resultado de la noche a la mañana.

"La nómina que tenga de pronto no sea la adecuada. América es un equipo grande, siempre quiere estar arriba, el que está en América es por buen jugador. El que no aprende con el profe Osorio nunca va a aprender nada. Los jugadores deben aprovechar los entrenos con el profe Osorio, son de nivel, yo nunca había entrenado de esa manera", explicó.

"Yo pienso que de pronto no entendemos qué quiere el profe, si es realmente el juego que él quiere. Al comienzo los hinchas de Nacional no querían al profe por su estilo de juego, fuimos nosotros los jugadores los que creímos. Nada de la noche a la mañana va a funcionar, todo cuesta, a veces al hincha le cuesta creer que eso va a resultar", añadió.

Sin embargo, Farid Díaz se mostró completamente a favor de Juan Carlos Osorio en medio de la situación que atraviesa en América.

"Yo creo en el profe, en su trabajo y estrategia, porque ya lo viví y ya lo sufrí. Donde él ha ido ha trabajado con los mismos métodos, no nos puede sorprender. Lo mejor que puede hacer América es respaldar al profe Osorio", destacó.