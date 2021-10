Guardianes de la Galaxia: el título se encuentra entre los mejores de 2021

El desarrollador de videojuegos Eidos-Montréal lanzó su último trabajo 'Guardianes de la Galaxia', título basado en los carismáticos personajes del Universo Cinematográfico y los cómics de la editorial Marvel.

Caba recordar que Eidos-Montréal, estuvo al frente de otros proyectos como Shadow Of The Tomb Rider o Deus Ex: Mankind Divided, que en términos generales fueron recibidos de forma positiva por parte de la crítica.

Rocket, Groot, Gamora, Drax y Star-Lord llegan con una aventura original en la que tendrán que seguirle los pasos a la Iglesia Universal de la Verdad y su peligroso culto que se ha quedado con el control de planetas enteros.

En el caso de los sitios especializados en videojuegos, HobbyConsolas le da una calificación de 87 sobre 100, Vandal 6/10 y 3D Juegos 6/10, siendo así uno de los títulos a considerar en este cierre del 2021.

La banda sonora es otro de sus grandes atractivos con temas de Bonnie Tyler, Loverboy, Twisted Sister, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe o Rick Astley.

El juego está disponible para las consolas PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, para PC y en streaming con GeForce NOW. Además, cuenta con una versión en la nube ('Cloud Version') para Nintendo Switch en algunas regiones.