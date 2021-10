Las probabilidades de los equipos para clasificar entre los ocho

En esta nueva entrega el laboratorio del fútbol entrega sus probabilidades de clasificación a las finales de los equipos grandes del fútbol profesional colombiano y hacer una proyección de la tabla de posiciones. ¿Alcanzarán el Cali y el América a entrar a la finales? ¿Qué probabilidades de clasificación tiene Santa Fe? ¿Cuál es el verdadero número mágico?

Además de esto no se pierda toda la previa de dos grandes clásicos del fútbol colombiano como son Millonarios vs Junior y América vs Nacional. Los embajadores y los tiburones se enfrentan en Bogotá en un duelo en el que los dos equipos llegan con una buena racha de resultados. Por el otro lado, el laboratorio del fútbol analiza los números de Juan Carlos Osorio en el último mes para intentar determinar cuál es el problema del conjunto escarlata.

El flojo rendimiento ofensivo de la Selección Colombia sigue presente en la mente de muchos aficionados. En el laboratorio del fútbol se analiza a profundidad los números de los jugadores colombianos destacados en este aspecto y propone nuevos convocados para los partidos por eliminatorias en noviembre.

Como siempre las mejores cuotas de apuestas de Wplay para los grandes partidos del fin de semana. La cuota exacta de la apuesta combinada de los partidos entre