Uribe responde a propuesta de Petro para que Estado le compre sus tierras

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la propuesta que lanzó durante un debate en el Congreso el senador Gustavo Petro, que plantea que el Estado le compre sus tierras para producir en estas alimentos. Ante esto, Uribe aseguró que se trata de una “cobarde incitación a la violencia” contra él y su familia.



“Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el País. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150.000 dólares”, indicó el expresidente.



También dijo que el Ubérrimo tiene “Suelos fértiles, con largas sequías e inundaciones. No tiene riego y los acuíferos son salobres lo que impide utilizarlos para riego. Ganadería intensificada en rotaciones, fertilización de pastos, producción de heno y ensilage”.

Añadió que “es productora de embriones de ganados de doble propósito, además de las prácticas de sincronización e inseminación del hato hembra”



Y es que en la Comisión Primera el senador Gustavo Petro indicó que “para que este mundo productivo de la tierra sea posible, los poseedores que ven la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder, deben liberar la tierra, yo propongo comprársela no para que quede de propiedad del Estado, sino para que quede propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. Es decir, comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”.