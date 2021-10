"Somos víctimas de las instituciones que nos han olvidado": expolicía

Con testimonios contundentes de organizaciones de víctimas del conflicto, soldados y policías en condición de discapacidad, se llevó a cabo una audiencia pública, convocada por el Partido Comunes en el Congreso, que tiene por objetivo dar a conocer la situación personal de cientos de retirados que carecen de servicios de salud y pensión.

"Las condiciones en que lo llevan a uno a prestar el servicio militar, llevándolo obligado, lo digo con todo respeto señor ministro de defensa", dijo Yimi Ramírez Castro, ex policía y miembro de la Fundación Esperanza y Vida. Además, añadió que "yo no me arrepiento de haberle dado la vida a este hermoso país, pero nos duele que las instituciones y gobierno me hayan dado la espalda".

"Yo he vivido la guerra, pero no tengo odio ni rencor. Solo quiero un país en el que podamos estar en nuestros hogares en paz", añadió al encuentro Luis Alberto Cruz Montaño, ex miembro de la fuerza pública.

Entre otras denuncias que se escucharon en el encuentro están la falta de cubrimiento de sistema de salud para estas víctimas del conflicto y ex miembros de la fuerza pública y el Ejercito Nacional, la falta de pensiones y la no garantía en entrega de medicamentos en entidades de salud.

La audiencia convocada por el Partido Comunes contó con la participación del Senador Carlos Lozada, quien dijo al inicio que "estoy convencido que no hay mejor acto de reconciliación que esta audiencia pública, la hemos convocado a nombre de diferentes organizaciones de soldados y policías en condición de discapacidad y fueron abandonados por el Estado", también enfatizó que el Partido Comunes "se pone a su total disposición para tramitar proyectos de ley que satisfagan sus necesidades inmediatas".

"Hemos llegado aquí para mostrar la realidad que algunas personas víctimas que estuvieron secuestradas y que resultaron heridos en este conflicto", finalizó Fany Contreras, esposa de miembro de la fuerza pública herido en combate.