Colombia pide mayor compromiso de países para enfrentar crisis migratoria

Este martes la vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a la comunidad internacional para que se tenga mayor compromiso de los países que afrontan el fenómeno de la migración y así evitar tragedias como la de Zapzurro, en Chocó, donde un Naufragio dejó 3 muertos y 6 desaparecidos.

Al insistir en que Colombia ha desplegado toda una estrategia, pero la gestión unilateral no ha sido suficiente, la canciller aseguró que todos los países deben coordinar medidas para evitar estas crisis.

“Tenemos que tener una visión regional de lo que está pasando. No podemos convertirnos en países sándwiches, lo que pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos, porque Costa Rica no los deja pasar y tenemos que afrontar esto”, aseguró.

La alta funcionaria del gobierno confirmó que, en la próxima reunión de cancilleres en la que participará el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, Colombia precisamente pedirá ayuda para regular la migración y dirigir mas recursos a la atención de la comunidad.