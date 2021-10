Misión electoral en Venezuela es garantía para la oposición: U. Europea

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, habló en un evento del Nuevo Economía Forum sobre la decisión que tomó el bloque de enviar una misión de observación electoral a Venezuela para las elecciones regionales del 21 de noviembre.

Borrell afirmó que tomaron esa decisión y que en realidad significa "acompañar a la oposición" ya que es una mayor garantía para sus partidos que la Unión Europea esté observando y auditando el sistema electoral.

El representante señaló que no se pueden negar a la misión, ni decir desde antes que las elecciones son fraudulentas, pues así no le darían ánimos a la oposición para participar en el proceso democrático. Por el contrario, consideran que estar presentes da garantías a los opositores de que no habrá irregularidades.

En la conversación, Borrell además reveló que Estados Unidos no se mostró favorable a que la Unión Europea enviara una misión de observación y que sabe que es algo que "no les entusiasma". Sin embargo defendió la decisión para buscar alternativas en Venezuela.