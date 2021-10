‘Cartel de la Toga’: Proceso penal contra abogado Luis Ignacio Lyons no se anula

La jueza 60 de conocimiento de Bogotá negó la petición de nulidad del proceso que se sigue en contra del del abogado Luis Ignacio Lyons, por el ‘Cartel de la Toga’ al considerar que es infundada.

Lyons alegó que supuestamente la Fiscalía lo había engañado al utilizar su testimonio en los procesos que terminaron condenados varios de los protagonistas del ‘Cartel de la Toga’, sin embargo, el fiscal del caso, indicó que hay constancias que dejó el exfiscal Daniel Cardona en las que se señala que fue Lyons quien solicitó acudir al ente acusador a proporcionar información, que a juicio de la Fiscalía fue ineficaz e insuficiente y en nada aportó a la investigación.

Lyons dijo que se sintió utilizado porque la Fiscalía le había prometido un principio de oportunidad, pero la jueza concluyó, que tal promesa nunca existió y nunca se inició el trámite de ese beneficio con el ente acusador.

“La Fiscalía no está obligada a otorgar principios de oportunidad, y los jueces no pueden instar a la Fiscalía para que otorguen principios de oportunidad porque estaría invadiendo ámbitos que no le corresponden”. Señaló la jueza

El abogado Luis Ignacio Lyons, fue defensor del exsenador Musa Besaile en procesos por parapolítica, y es investigado por el delito de cohecho por dar u ofrecer por su participación en la entrega de dineros para entorpecer la investigación contra Besaile y por recibir $150 millones por sus gestiones.