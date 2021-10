Por escándalos, Yina Calderón dice adiós a las redes sociales

La polémica Yina Calderón sigue dando de qué hablar y es que justamente tras varios escándalos, a través de un video en sus redes sociales afirmó que dejará de estar presente en las plataformas digitales.

La decisión aparentemente está relacionada con las constantes críticas que recibe la influenciadora por el contenido que publica. Según manifestó en el mensaje, los comentarios de sus detractores han generado mucho daño en la salud mental y tranquilidad de la influenciadora.

"Tal vez este desaparecida unos días, meses no lo sé, volveré cuando yo me sienta bien, tranquila, feliz, orgullosa de mi cambio, sé que necesito cambiar muchas cosas", escribió la influenciadora en Instagram.

Recordemos que el escándalo más reciente está relacionado con que Yina Calderón fue sacada de los Premios Latino por llegar aparentemente alicorada al lugar.

Finalmente, en el mensaje la influencidora también se refirió a su conflicto con 'Epa Colombia', según ella ya no hay ningún conflicto. "la discusión con Epa terminó ya, lo de las Keratinas hasta ahí llegó ya no hay conflicto, no estoy mal con nadie ni nada, me voy bien, me voy tranquila y lo que Dios quiera", puntualizó.