Tú te has movido a la derecha: Alejandro Gaviria a Federico Gutiérrez

En las últimas horas el precandidato presidencial Federico Gutiérrez calificó como "incoherente" a Alejandro Gaviria por lo que consideró cambios de postura del ex rector de la universidad de los Andes frente a él. Ante esto, Gaviria le respondió a través de un vídeo asegurando que el ex alcalde de Medellín se ha ido moviendo a la derecha.



“Federico, gracias por tú mensaje. Yo estoy de acuerdo contigo en que las firmas importan en la política, en que debemos respetarnos en medio de esta contienda electoral, en que quienes pensamos distinto, los adversarios no tenemos que ser enemigos, pero también tengo la convicción de que solamente un presidente de centro puede unir a Colombia y puede poner en práctica la agenda reformista, de equidad, que necesita el país, que responda a las necesidades más sentidas de la gente y en estas últimas tres o cuatro semanas yo he notado que tú te has movido a la derecha, que ahí estás y yo creo que también tenemos la responsabilidad de ser claros con los ciudadanos, de decir claramente lo que representamos en este momento en la política colombiana”, dijo Gaviria.

Cabe señalar que Federico Gutierrez en las últimas horas publicó un vídeo en el que recuerda que Gaviria en su momento había manifestado que él podría estar en la coalición de centro que ha venido impulsando, pero que ahora en declaraciones plantea todo lo contrario y muestra una postura distinta.



“Al parecer te convertiste en una especie como de juez ideológico donde encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tú conveniencia, eso no está bien, ni se ve bien mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro, dónde compraste la franquicia del Centro”, dijo el pasado miércoles Gutierrez.



El exalcalde de Medellín también había planteado que “una de las cosas que más valoro en la vida es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Uno no puede ir por la vida cambiando o acomodando las cosas, sin criterio, y con cálculo político según le convenga”.