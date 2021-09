Cruce de versiones en el Uribismo por la precandidatura de Edward Rodríguez

Luego de que, en horas de la mañana, el Comité de Ética del Centro Democrático reversara la decisión de haber excluido de la lista de precandidatos a la Presidencia de la República, al representante Edward Rodríguez, por considerar que no había ningún impedimento para su aspiración, el propio Comité, en un comunicado emitido por el partido, dice que se "sostiene en su decisión original".

"El Consejo Nacional de Ética, previa entrevista a quienes habían presentado su postulación para aspirar a ser candidatos, estableció que los siguientes nombres reunían los requisitos correspondientes: Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera", afirma el comunicado 'aclaratorio' que emitió el partido horas después del primer documento.



Y añade que "la Dirección Nacional del Partido ha sido informada por el Consejo Nacional de Ética, Disciplina y Transparencia, en el sentido de que su decisión unánime, por tratarse de un concepto en conciencia y no de un proceso disciplinario, no admite recurso alguno. El Comité se sostiene en su decisión original".



Sin embargo, el propio congresista Rodríguez, que en horas de la mañana celebraba la 'decisión' del Consejo de Ética, actualmente asegura que no entiende lo que está pasando, pues no se le ha notificado nada nuevo. Además, dice que desde la Dirección Nacional de la colectividad tampoco se le dan claridades sobre esta última comunicación.

Mientras Rodríguez sigue firme en su aspiración, de hecho renunció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para enfocarse en su campaña, quien sí no se ha pronunciado es el expresidente y líder natural del partido, quien además tendrá la última palabra, Álvaro Uribe. Lo más cercano fue el respaldo que su hijo, Tomás, le dio al representante.