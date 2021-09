Aprobado en último debate proyecto que crea descuento del 10% en SOAT

La plenaria de Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca otorgar descuentos a los conductores que no registren accidentes de tránsito y que tengan un buen comportamiento en las vías del país.



La iniciativa prevé que los conductores que no registren accidentes de tránsito en los dos años anteriores al vencimiento de la póliza, tendrán un descuento por una única vez sobre el valor del SOAT. La medida se aplicará para quienes presenten un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021.



“Se generó un descuento de un 10% para aquellas personas que en los dos últimos años no hayan generado accidente y empezará a aplicar cuando el presidente sancione la ley”, indicó el representante y autor del proyecto, Alejandro Vega.

También se incluyó en el proyecto una medida que suspendería la renovación de la licencia de conducción, para los ciudadanos que deben hacerlo en el mes de enero. Es decir, se ampliaría la vigencia del documento.



“Aprobamos la ampliación de las licencias que se vencerían en el mes de enero de 2022, por dos años más. Es decir, más o menos 4.700.000 conductores del país, no tendrán que incurrir en el gasto de la renovación de la licencia que se les vencería el próximo enero de 2022”, indicó Vega.



El proyecto pretende fomentar las buenas prácticas e incrementar la adquisición y renovación del SOAT por parte de los propietarios de vehículos particulares.



A la iniciativa, tras su aprobación en cuarto y último debate, sólo le resta la conciliación para pasar a sanción presidencial.