“Al finalizar ‘Memoria’ en Cannes, la gente aplaudió por más de 17 minutos”

Este 30 de septiembre se estrena en Colombia ‘Memoria’, película ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes y recientemente seleccionada por La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en los Premios Oscar 2022 en la categoría ‘Mejor película extranjera’.

Elkin Díaz, en diálogo con Caracol Radio, sobre rodar con Apichatpong Weerasethakul director de ‘Memoria’ dijo, “fue una experiencia única, aquí estamos acostumbrados a otra manera de hacer cine, y encontrarse con este tipo de lenguaje, que es más contemplativo, con más contenido, menos expresivo, pero desde la profundidad de decir mucho, ha sido muy valioso”.

Elkin, tuvo un largo proceso de selección para estar en ‘Memoria’ de lo cual recuerda, “pasé 8 filtros, los primeros 4 los hice con una chica, pero yo inocentemente pensaba que ella iba a ser la protagonista, después llegó una chica de habla inglesa, repetíamos la misma escena, yo no entendía cuál era la vaina, por qué tanto casting de la misma escena y con diferentes chicas, ahí me dijeron que querían ver cómo reaccionaría mi personaje a otro idioma y yo digo ¿y, pero por qué?, bueno lo que pasa es que la protagonista va a ser Tilda Swinton,…¡oh my God! Y yo: repitamos más escenas (entre risas)”.

El actor quien asistió al Festival de Cannes, dijo que su entrada al teatro de proyección de ‘Memoria’ fue épica. “Apichatpong es un director muy conocido, muy querido sobre todo en Cannes y era interesante que desde antes que se proyectara la película, cuando llegamos al Teatro Lumière, nos recibieron con un aplauso que duró desde que entramos hasta que el director del festival le tocó parar por seguir los protocolos y proyectar la película, allí levaban 8 minutos de aplausos y después de la película en ese Teatro Lumière que le cabe gente como un demonio, estaba a reventar, termina ‘Memoria’ y se estallan esos aplausos y fueron 17 minutos donde ¡Dios mío que emoción!, le tocó al mismo director del festival volver a cortar los aplausos porque nos tocaba salir”.

La premier nacional de ‘Memoria’ es este 30 de septiembre en todos los cines de país, cinta que se rodó en Bogotá y el municipio de Pijao, Quindío, siendo beneficiaria del Fondo Fílmico Colombia y producida por Burning Colombia.