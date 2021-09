Archivan proyecto que, creando el derecho a nacer, prohibía el aborto

Con 13 votos a favor y 10 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la solicitud de archivo del proyecto de acto legislativo que buscaba crear 'el derecho a nacer', reconociendo la vida desde el momento de la concepción. Quienes lideraron su archivo aseguran que la iniciativa pretendía prohibir el aborto en Colombia.

"Acabamos de hundir la reforma a la Constitución, en su artículo 11; iniciativa con la cual la consulta anti-derechos pretendía criminalizar la condición de embarazo de una mujer cuando quería abortar, incluso bajo las tres condiciones reconocidas actualmente por la Corte Constitucional, de interrupción voluntaria del embarazo. Exigimos educación sexual para decidir, preservativos para no abortar y aborto seguro para no morir. Esa es nuestra consigna", afirmó la representante Ángela María Robledo.

En esa misma línea, la congresista del Partido Verde Juanita Goebertus consideró que "pretender que sea el derecho penal el que resuelva esta situación es el peor de los errores. Transformar el artículo que habla del derecho a la vida como un derecho inviolable, y pasar a decir que esa vida existe desde el momento de la concepción, es referirse, por supuesto, a lo que la Corte ha definido como el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo".

Goebertus añadió que "es evidente que con esta reforma constitucional quieren echar para atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha avanzado en el reconocimiento de ese derecho, que ha establecido una serie de causales, y que ha insistido en que el derecho penal no es el camino para evitar que existan embarazos no deseados".

Sin embargo, los promotores del proyecto, como los representantes Erwin Arias, de Cambio Radical, Buenaventura León del Partido Conservador, y Margarita Restrepo y José Jaime Uscategui, del Centro Democrático, aseguraban que se debía garantizar el derecho tanto de la mujer, como del "bebé que está en camino".

"Al menos permitámosle el derecho de ser. Aquí son felices hablando de los animalitos como seres sintientes, y ahora les van a negar a los niños en el vientre que por lo menos se les reconozca una condición de humanidad, cuando tienen un corazón que late y siente. ¿Por qué no darnos la oportunidad de salvarlas dos vidas?", afirmó Uscategui.

Y enfatizó en que "en un país de víctimas y victimarios, a mi no se me olvida una frase que decía que 'la condición de victima la da el estado de indefensión de la persona'. ¿No les parece que el más indefenso es aquel que como no puede votar por ustedes no es importante, pero que existe desde el primer momento?".

A la discusión se sumó la representante Margarita Restrepo, al señalar que "el cuerpo de la mujer hay que respetarlo, y la mejor manera de respetarlo es no convertirlo en una tumba, porque este cuerpo es dador de vida. Atacar la vida es una verdadera involución. Yo podría decir que quienes buscaron archivar este proyecto son paidofóbicos y misántropos, porque odian a los niños".

La iniciativa, que se hundió en lo que era su primer debate, requería en total superar 8 entre Senado y Cámara de Representantes para su promulgación. En caso de que pasara, habría establecido que "dentro de los seis meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley estatutaria que desarrolle la protección legal del derecho a la vida del que está por nacer y proteja y promueva los derechos de su madre y la familia".