Desarrollan café artificial que mantiene “el sabor y aroma original”

El Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) anunció el desarrollo de un café sustentable que se reproduce artificialmente y que, luego de su procesamiento en biorreactores, conserva el “aroma y el sabor original” de la planta.

VTT detalla que el proceso consiste en la extracción de las células del café, luego estas se reproducen artificialmente hasta que se convierten en biomasa en biorreactores. La biomasa se somete al proceso de tostado y de allí surge el café.

Heiko Rischer, líder de investigación del VTT, aseguró que “en términos de aroma y gusto, nuestro panel sensorial entrenado y el examen analítico encontraron que el perfil de la infusión es similar al café común".

Rischer explica que el objetivo de este desarrollo es ser “menos dependientes de prácticas no sustentables” argumentando que el uso de esta tecnología de reproducción artificial evitará que la demanda de café cause mayor deforestación en búsqueda de zonas cultivables, a su vez se asegura que este proceso necesita menos agua y no requiere pesticidas.