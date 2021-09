“Dilema”, el debut como salsero solista de Janco Janner

Janco Janner debuta como solista tras su paso por varias agrupaciones emblemáticas del pacífico colombiano. Nació en El Charco, departamento de Nariño. En esta tapa como solista presenta el álbum “Dilema”.

Agrupaciones como Grupo Bahía, la orquesta La Fuga y orquesta La 70, le permitieron afinar su voz e interpretación para lanzarse en solitario. Explicó en CARACOL RADIO que su intensión es darle espacio a las fusiones sin irrespetar a los puristas o a quienes apoyan los cambios musicales.

Este primer álbum “Dilema” está compuesto por 11 canciones: “Lo haré por ti”, “No te contaron”, “Quiero amarte”, “Dimos por terminado”, “Sin pretextos”, “Ya no me llames más”, “Nos decimos adiós”, “Me pagaste mal”, “Nos amamos”, “Te necesito” y “Cuando nadie me ve”.

Para este trabajo contó con la colaboración de artistas como Herencia de Timbiquí y Alexis Play, los arreglos son hechos por el maestro José Aguirre del Grupo Niche, Oscar Iván Lozano, más conocido como Oílo, Marino Luis y Diego Londoño y fue producido bajo el sello de Cuaryen.

Janco Janner afirma que con “Dilema” quiere mostrarle al público que el género de la Salsa sigue vivo, y que, como él, hay muchos grandes exponentes que continúan este legado musical con propuestas muy interesantes de fusiones de Salsa con otros ritmos y sonidos modernos.