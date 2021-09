Seis años después regresa una árbitra asistente a la Liga masculina

Por: José Borda

Seis años pasaron desde que una dama dejó de participar como Asistente en la Liga profesional masculina en Colombia, la última que lo hizo fue Luzmila González de Santander. Ahora tras muchos tropiezos otra árbitra del país hace su debut en la Primera División en nuestra Liga, ella es Mary Blanco la boyacense que actuará como Asistente 2 en el juego por la fecha 11 entre Once Caldas vs Alianza Petrolera.

Colombia era el único país que no tenía mujeres en la Máxima Categoría del Fútbol para varones, a diferencia de las demás naciones de Sudamérica, encabezadas por Brasil, con 6; seguido por Venezuela, que tiene 5; Argentina, que cuenta con 4; Uruguay, 3; Chile y Perú, cada uno con 2, y finalmente, Ecuador, Paraguay y Bolivia, que tienen una árbitra.

Mary Blanco nació en Pesca, Boyacá, es administradora de empresas con especialización en finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se inició como árbitra en el Colegio de Árbitros de Boyacá hace 15 años y en Colombia ha actuado en tres finales de la Liga profesional femenina que se han jugado, años 2017, 2018 y 2019. Además de participar regularmente en partidos masculinos de la Primera B del fútbol profesional.

La hoja de vida de la jueza colombiana es notable en cuanto a la participación en competiciones internacionales femeninas, ha hecho de todo, desde su inicio como asistente. En 2016 estuvo en Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-17; en el 2017 participó de la Copa Algarve que se jugó en Portugal y ese mismo año en la Copa Libertadores en Paraguay; en 2018 participó en la Copa América de Chile y en el Mundial Sub-17 de Uruguay, y en 2019 en el Mundial de mayores celebrado en Francia. Recientemente fue designada en el partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mary, con trabajo, disciplina y dedicación se ha abierto y ganado su espacio, ya era hora que en Colombia valoraran su trabajo, pues desde hace varios años ella debería estar actuando regularmente en la categoría A del rentado nacional. Su capacidad, estado físico y experiencia de seguro le permitirán responder a los retos que la Liga Masculina le imponga y, aunque no serán nada fáciles, pues al igual que otros tendrá equivocaciones, no se podrá desconocer su gran potencial como árbitra.