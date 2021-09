Larry Angulo: "Los jugadores no estamos haciendo las cosas como se deben"

Larry Angulo, volante del América de Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió al presente del cuadro 'Escarlata', la metodología de trabajo de Juan Carlos Osorio y su rendimiento.

"Hemos fallado en ciertos aspectos que el profe nos ha recalcado en hacer. Los resultados no nos están acompañando, pero el trabajo del profe en el día a día es muy bueno", destacó.

El volante añadió con autocrítica: "él ha trabajado los partidos según el rival y lo que él plantea sale igual como lo plantea, ya es de nosotros que no estamos haciendo las cosas como se deben".

De Osorio destacó: "él es muy apasionado con todo lo que hace, trata de que nos quede claro cada jugada. Siempre está pendiente de cada detalle, en el medio tiempo es de pocas palabras, solo nos trata de comunicar de lo que nos hace falta de lo que se trabajó en la semana".

"Lo que el profe quiere no todos lo hemos podido sacar de la mejor manera, esto es de resultados, Dios quiera que el fin de semana podamos sacar un buen resultado", concluyó al respecto.

El volante de 26 años manifestó que no tiene ningún inconveniente con las rotaciones y jugar en posiciones alternas. "Antes de venir a América él (Osorio) habló conmigo y me dijo eso, que ningún jugador iba a estar todos los partidos del semestre y que me podía poner en posiciones diferentes, yo le dije que no había ningún problema".

Mientras que concluyó sobre su nivel actual: "me he sentido bien, buscando retomar mi nivel lo más pronto posible y buscando ayudar al equipo".