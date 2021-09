“Yo no tengo problema con que mi hija sea gay”: Marbelle

La cantante Marbelle, quien es una de las participantes que más genera amores y odios dentro de los seguidores de Master Chef, estuvo en una entrevista en el canal de YouTube de Laura Acuña hablando de diferentes temas de su vida y tocó un tema del que siempre se ha rumorado, la relación que ella tiene con una de sus hijas.

La artista se refirió al tema del cual poco ha hablado porque, como ella mismo dijo, no le gusta estar dando explicaciones de su vida personal en redes sociales, y aseguró que el distanciamiento que tuvo con ella fue por diferencias entre madre e hija, pero nada tiene que ver con su sexualidad.

“Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual cuando en mi casa nunca existieron esos tipos de prejuicios, sí me alejé de Angie por temas de mamá e hija, esas cosas con lo que uno no está de acuerdo y que uno le dice que no se lo va a aplaudir”, aseguró Marbelle.

Y continuó: “Yo no tengo problema con que mi hija sea gay y viva con su pareja, de hecho, me parece divino. Yo he tratado de que mi relación con ellas este bien, uno no se las sabe todas, pero espero estar para ellas ahí siempre”.

Sin dar más detalles, la intérprete de ‘Collar de Perlas’ espera darle fin a los chismes que se han armado alrededor de su relación con Angie Cardona, su hija adoptiva y quien vive con Johana León, con quien tienen un hijo llamado Alonso.