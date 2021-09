Duelo de técnicos debutantes en un matutino Once Caldas vs Bucaramanga

Once Caldas derrotó en la primera fecha al Atlético Huila y de resto no pudo volver a ganar. Este domingo a las 11:00 am reciben al Bucaramanga en el estreno de Diego Corredor en el banquillo del 'blanco-blanco'.

Los 'leopardos' fueron noticia a comienzo de semana cuando sorpresivamente despidieron a Óscar Upegui. El club santandereano cumple una buena campaña, están dentro de los ocho y suman 13 puntos.

Por el compromiso de la Selección Colombia en Eliminatoria, se programaron partidos temprano. En el Palogrande y habrá ingreso de público. Usted podrá vivir las emociones del juego por el streaming de Caracol Deportes.