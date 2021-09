Reinaldo Rueda habló sobre James: ¿Falcao y Quintero sí están al 500%?

Mucho se ha hablado del famoso 500% con el que Reinaldo Rueda meses atrás explicó por qué no llamaba a la Selección Colombia a James Rodríguez. Para el técnico, el volante no estaba a ese nivel y esa era la razón por la que no hacía parte de la lista de convocados.

En la previa del partido entre Bolivia y Colombia en La Paz, el estratega tricolor fue cuestionado sobre si jugadores como Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero sí estaban al "500%" como él mencionó en su momento, sobre el nivel en el que debían estar quienes quisieran estar convocados a la Selección.

Rueda explicó, de manera detallada, que el término "500%", aunque es polémico, data de tiempo atrás, como una forma en la que los técnicos motivan a sus jugadores a dar más de lo usual para estar en la Selección Colombia.

"Indudablemente es un término que quizás hace que sea un poco superlativo en cuanto a lo que significa una Selección nacional, es lo que uno le dice siempre a los jugadores, que el plus, el ingrediente especial de la Selección, es un término que hace muchos años lo utilizamos nosotros, el 500%", destacó.

Sin embargo y ante la pregunta de qué significaba estar al 500%, Rueda explicó en detalle lo que esto quiere decir.

"En el fútbol, más que la cuantificación es la cualificación, ese 500% involucra una cantidad de factores, desde el orden táctico, disponibilidad mental, técnica, continuidad, salud, son muchas variables, es muy complejo hacerlo desde el punto de vista cuantitativo, pero que a veces el tema de jugadores que tienen otros componentes que compensan", comentó.

Además, sobre si jugadores como Quintero y Falcao sí están al 500%, resaltó que no se puede medir a todos por igual, pues dependen de la situación en la que se encuentren, como una lesión o poca continuidad, como el caso de James Rodríguez.

"Hacer las comparaciones no cabe, es dañino, no e sun buen mensaje para nadie, todos los momentos son diferentes, una situación es un jugador post lesión y otra es un jugador que no está, que viene compitiendo, que viene con 8 o 10 partidos seguidos, otros que tienen menos partidos, pero que tienen otros componentes especiales de credibilidad, liderazgo entre el grupo, y está también el gusto y la sensibilidad de uno como entrenador, de modo que es un tema quizás para polemizar, pero que es difícil", analizó.

Colombia enfrentará a Bolivia en La Paz este jueves 2 de septiembre por la fecha 9 de las Eliminatorias, partido que contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.