¿La tecnología 5G se activa mediante mensajes de texto?

Desde que comenzó a desplegarse, la tecnología 5G ha estado rodeada de teorías e información falsa y precisamente los ciberdelincuentes aprovechan la falta de conocimiento de los usuarios para estafarlos. La más reciente modalidad de fraude cibernético está relacionada con la compañía Movistar.

Según la denuncia, delincuentes están enviando mensajes de texto a usuarios prometiendo actualizar supuestamente los servicios telefónicos y de conectividad a 5G. Para activarlo, se debe dar clic a un enlace (con contenido malicioso) que infecta el dispositivo y accede a información sensible dentro del dispositivo.

Esta campaña apunta directamente a la desinformación. Aunque, esta tecnología está creada para hacer mucho más veloz su conexión a ineternet, aún no está disponible en el país.

Por su parte desde Movistar confirmaron que los están suplantando y pidieron a los usuarios no prestar atención a este tipo de mensajes. "Ciberdelincuentes se hacen pasar por nosotros para quedarse con tus datos y más. Si te llega un mensaje como el de la imagen no lo abras y evita ser víctima de phishing", reiteran desde la empresa.

Finalmente, desde Clic Caracol le recordamos no abrir enlaces de personas que no conoce. Recuerde que su información puede ser monetizada y sus dipositivos infectados. Por supuesto, siempre verifique la información que recibe y no crea en todo lo que ve en internet.