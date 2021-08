Gaviria inscribirá comité de firmas para su candidatura el miércoles

El exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, confirmó a Caracol Radio que el próximo miércoles, primero de septiembre, realizará ante la Registraduría Nacional la inscripción del comité de firmas que respaldará su candidatura presidencial.



“Este miércoles muy temprano, 8:30 de la mañana, voy a registrar el comité para desde ese mismo día poner en marcha el movimiento ciudadano que recogerá, ojalá, cientos de miles de firmas por todo el país”, indicó Gaviria a Caracol Radio.



Gaviria, luego de varios meses de expectativa en el país sobre si sería o no aspirante al primer cargo del país, anunció al cierre de esta semana su intención de ser candidato presidencial en la contienda electoral de 2022.

Cabe señalar que durante el anuncio de su candidatura, el pasado viernes, Gaviria aseguró: “Mi propósito no es impedir la llegada de alguien, mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista, es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo”.



Además manifestó que su “objetivo es liderar la construcción de un país más justo, más decente, más digno y más sostenible”.