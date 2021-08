La despedida de Alejandro Gaviria de los Andes

El exministro de Salud y ahora ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, anunció su candidatura presidencial para la contienda electoral de 2022, luego de renunciar a la institución.

A propósito de su salida de la institución educativa, este viernes conoció una carta de despedida en la que expresa los motivos por los que decidió postularse al primer cargo del país.

“Me voy con tristeza, con la conciencia de que mi labor (aunque intensa) quedó trunca, pero sobre todo con gratitud. Gratitud con los directivos por la confianza, con los decanos y vicerrectores por el apoyo constante, con los profesores y trabajadores administrativos por el compromiso y afecto, y con los estudiantes por el cariño y la comprensión. Han sido dos años difíciles, de retos inmensos, pero estoy convencido de que nuestra comunidad ha salido fortalecida de la pandemia, y de que la Universidad de los Andes está en su mejor momento y tiene un futuro asegurado, un plan estratégico (que construimos juntos) consensuado y preciso”, agrega la carta.

Gaviria, quien estuvo al frente de la Universidad por cerca de dos años, aseguró que “muchas veces, en los discursos de grado, tanto mi antecesor como yo, señalamos la importancia de ingresar a la vida pública, de aportarle a la sociedad desde el Estado, de no resignarse ni caer en el nihilismo o la indignación. Decidí, de manera extrema, practicar lo que hemos predicado con insistencia. También he abogado por el pensamiento crítico, por el escepticismo y la necesidad de un debate razonado y respetuoso. Así mismo, me llevo esos valores, esos principios necesarios en este momento de desconfianza, desánimo y amenazas a la democracia”.

Alejandro Gaviria se postulará a la Presidencia a través del mecanismo de firmas.