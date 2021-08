Jhon Córdoba: "Cometemos errores, actué en un momento caliente"

El futbolista del Krasnodar de Rusia, Jhon Córdoba, quien ayer expresó públicamente su malestar por no ser tenido en cuenta para los partidos de Eliminatorias de la Selección Colombia, se refirió a ese comentario que tanta polémica causó en territorio nacional, asegurando que actuó impulsivamente y sintió frustración.

Córdoba de 28 años, publicó en su cuenta de Twitter: "Ya uno no sabe ni qué pensar", minutos después de que saliera la convocatoria, la cual esperaba con ansias por el buen presente que está teniendo en su nuevo equipo, para el que ha jugado seis partidos oficiales, ha convertido cuatro goles y realizó una asistencia.

Le puede interesar:

"La Selección es ponerle el moño a la carrera. He trabajado durante muchos años, sostenerme acá en Europa ha sido base para llegar a Selección. Después de mirar la convocatoria estaba nervioso. Somos seres humanos, cometemos errores, pero yo quiero la selección, es mi anhelo, siempre esa ha sido mi aspiración y no se me ha dado. Ayer no sé si estuvo buena la reacción o no, no estuvo fuera de lugar, actué en un momento caliente, pero no tengo ningún problema con los jugadores y cuerpo técnico. Sé que es difícil para los entrenadores escoger y hay que respetar", expresó en diálogo con Win Sports.

"A veces actuamos impulsivamente. Yo creía que este iba a ser el llamado, mi familia y mis amigos, todos estábamos contentos por la temporada que vengo haciendo, anteriormente he venido destacando en Alemania y decíamos 'esta es'. Ayer ver la convocatoria, que la respeto, me llenó de frustración, no quería saber de nada, que quería desaparecer, porque mi mayor motivación después de mi familia es la Selección, por eso soy un trabajador incansable y ayer sentí mucha frustración", agregó.

Córdoba, aseguró que desde que llegó a Europa ha trabajado por estar en la Selección y no se le ha dado. Sin embargo, apoya a sus compañeros de Selección y al cuerpo técnico.

"No bajaré los brazos y le desearé lo mejor a mis compañeros y cuerpo técnico, que no tengo ningún problema con nadie, porque no he sido ofensivo, no le he faltado el respeto a nadie y mi apoyo está, siempre voy a tener las ganas de ir a la Selección. Soy un fan de la Selección y seguiré trabajando, hasta que consiga ese sueño no bajaré los brazos", comentó.