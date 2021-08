De la Calle y Jaramillo rechazaron la propuesta de una amnistía general

La propuesta que lanzó el expresidente Álvaro Uribe, en medio de una entrevista con el padre Francisco de Roux, sobre la necesidad de una amnistía general en el país, no deja de general revuelo en los diferentes sectores del país. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, exmiembros de la delegación del Gobierno en la Habana, rechazaron la propuesta y dijeron que afectaría la investigación y el juzgamiento.



“La base de la posición del Gobierno Nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo. Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, dice la carta.



Además indicaron que una propuesta, como la que planteó el expresidente Alvaro Uribe, no sólo afectaría a las víctimas del conflicto sino a las Fuerzas Militares y a los agentes del Estado.



“La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica. No hay doctrina más sólida en el derecho internacional en materia de amnistías que la prohibición de la autoamnistía, que es lo que conlleva cualquier amnistía general”.

Además indicaron que en la Habana, donde se desarrollaron las negociaciones, se tomó la decisión de dejar claro que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede obligar a los expresidentes a comparecer a dicho tribunal de paz.



“Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación”, manifestaron.