Romero acusa a Fiscalía de 'sicariato judicial' y de presionar a testigos / ()

Desde la sede en Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, el precandidato presidencial del Partido Verde, Camilo Romero, arremetió contra el ente investigador por considerar que lleva más de 3 años dilatando un proceso en su contra, de cuando fue gobernador de Nariño, asegurando que esto responde a fines políticos, dadas sus aspiraciones.

Se trata de una investigación que inició en el 2017, por la venta de un producto de la gobernación (Aguardiente Nariño). "No se trata de un contrato para adquirir un servicio o un bien, no es un caso como el de los $70 mil millones del MinTIC. Acá fue una venta; la gobernación vendió el producto para que fuera distribuido, y todo el dinero ingresó a la gobernación. No se perdió un peso, ratificado así por la Contraloría", explicó.

Por tal razón es que Romero calificó este proceso como "un ejercicio de sicariato judicial, que empezó con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien convirtió a esta entidad, que es para combatir la criminalidad, en un aparato criminal para perseguir líderes políticos, sobre todo gobernadores, para que en el 2018 apoyaran la, en ese entonces, candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras".

Dentro de sus críticas, el exgobernador denunció que "usaron este aparato para amenazar gobernantes locales, amenaza a la libertad. Esto fue lo que hizo Martínez para arrodillar poderes locales y regionales. Colombia conoce nuestro talante, democrático, pero de no dejarnos atropellar. No cedimos ante esos chantajes. Dijimos no ante tres intentos de ceder".

Sobre el proceso, indicó que "hoy podemos demostrar con peritos que las pruebas han sido recaudadas de manera ilegal por la Fiscalía, rompiendo la cadena de custodia, porque iban a un apriete político y no a una investigación seria. Guardando proporciones, eso es como si en una escena del crimen, el investigador toma el arma con la mano".

De hecho, ante las aseveraciones de que la investigación ha sido dilatada, el precandidato insistió en que "ha habido, de manera malintencionada, un juego sucio por parte de la Fiscalía en este proceso. Lo han dilatado para que coincida con esta época en la que vamos a empezar nuestra candidatura a la Presidencia".

Destacando también la situación que enfrenta Sergio Fajardo, Romero criticó "la manera de actuar de la Fiscalía y de la justicia en Colombia, porque es solo para los de ruana. Con personajes que tienen más de 60 investigaciones, como Alex Char, no pasa absolutamente nada en este país. Acá hay una justicia selectiva, para acabar a quienes buscamos un cambio en este país.

Además, Romero anunció que denunciará al ente investigador, por 'presiones indebidas' al interior de su caso. "Este es un caso concreto de cómo actúa una Fiscalía criminalizada, no solo politizada, para acabar con la oposición de nuestro país. Denunciaremos cómo actuaron, de manera puntual, con pruebas, apretando testigos para que hablaran en contra de Camilo Romero, amenazándolos, negándoles derechos".

Ante ese panorama, el también excongresista hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia, en donde apelaron para que el proceso pase de la Sala de Primera Instancia a la Sala Penal, pues considera que el magistrado Ariel Augusto Torres no ha dado plenas garantías. Todo esto, con el fin de que el proceso deje de estar estancado.

Sobre el actual fiscal general, Francisco Barbosa, Romero cuestionó que haya mantenido al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, y señaló que "no me sorprendería que esta nueva Fiscalía siga actuando en contra nuestra, en otros temas y procesos, intentando evitar este camino de surgimiento, de un gobierno ciudadano, por fin en Colombia".