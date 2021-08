Sancionan a centros de Diagnóstico Automotor por variar tarifas de cobro

Luego de 26 investigaciones administrativas durante la época de la pandemia por la COVID-19 entre el 2020 y el 2021, la Superintendencia de Transporte sancionó a tres Centros de Diagnóstico Automotor en el país.

El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón, explicó que la medida obedece a conductas relacionadas con el no registro de información en la plataforma Vigía, falencias en los requisitos de funcionamiento, incorrecta implementación de protocolos de bioseguridad y, la variación de tarifas de servicio sin previa autorización del Ministerio de Transporte.

Confirmó, que los centros sancionados son: Motos Itaguí JC S.A.S., al Centro de Diagnóstico Automotor Revimotos S.A.S, y al Centro de Diagnóstico Automotor Los Centauros S.A.S.

"Los organismos de apoyo al tránsito tienen un rol determinante en la seguridad vial. En el caso de los CDA se encargan de la revisión técnico mecánica para que los vehículos que circulan en el país garanticen un mínimo de condiciones, en beneficio de la seguridad de los ciudadanos”, dijo Pabón.

El primero en ser sancionado fue el Centro de Diagnóstico Automotor Los Centauros S.A.S., sancionado con multa de 150 smlmv, que corresponden a un monto de $ 136.278.900, y con la suspensión de la habilitación por 12 meses, por las conductas de no reportar la información solicitada por la Entidad y por la incorrecta implementación de los protocolos de bioseguridad.

Explicó que se encontró, entre otras, que el organismo de apoyo al tránsito no dio respuesta al requerimiento enviado el día 30 de julio del 2020, mediante el cual se solicitó información sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional para mitigar el COVID 19. Igualmente, omitió dar respuesta a la reiteración realizada el día 27 de agosto de 2020.

Dijo, que con el apoyo del operador del homologado del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) Indra Sistemas S.A. Sucursal Colombia, se pudo establecer que durante la operación del CDA no fueron aplicados los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional, toda vez que no se guardó la distancia mínima entre las personas que se encontraban en el establecimiento y no se hizo uso del tapabocas o se usó de manera incorrecta, lo cual demuestra claramente la puesta en riesgo a los trabajadores, usuario y terceros.

Por su parte, el Centro de Diagnóstico Automotor Motos Itagüí JC S.A.S. y el Centro de Diagnóstico Automotor Revimotos S.A.S. fueron sancionados con multa por no registrar la información sobre sus estados financieros en la plataforma Vigia de la Superintendencia de Transporte.

Es decir, por conductas relacionadas con el no registro de información en la plataforma Vigia, falencias en los requisitos de funcionamiento, incorrecta implementación de protocolos de bioseguridad y, la variación de tarifas de servicio sin previa autorización del Ministerio de Transporte.

Finalmente, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón dijo que con la presente decisión, procede el recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación.