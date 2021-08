¿Vuelve Juan Cruz Real?, salvo novedad, este sería su nuevo equipo

Juan Cruz Real se convirtió en un entrenador de prestigio en el fútbol colombiano luego de la obtención del título con el América de Cali en el segundo semestre de la Liga 2020. A pesar de las críticas, ha sido vinculado con varios equipos del rentado local luego de la salida del conjunto 'escarlata', pero no había estado tan cerca de que fuera realidad con un club como lo está ahora.

Apenas han trascurrido seis fechas de la Liga y ya cinco equipos se han quedado sin técnico: Pasto, Huila, Patriotas, Junior y Once Caldas. A estos dos últimos conjuntos había sido relacionado con fuerza el entrenador argentino, de hecho en el cuadro barranquillero aún con Amaranto Perea en el cargo.

No obstante, Junior encontró rápidamente en Arturo Reyes el reemplazo del ex jugador de la Selección Colombia y el Atlético de Madrid. Por lo tanto, Once Caldas, que prescindió de Eduardo Lara tras un pobre inicio de campaña, sería, salvo novedad, el nuevo equipo de Juan Cruz Real en la Liga Colombiana.

En el cuadro 'albo' han sonado los nombres de Leonel Álvarez, Javier Torrente y hasta Ricardo La Volpe. Sin embargo, el candidato número uno de la dirigencia es Cruz Real y ya tendrían todo listo para su nuevo reto.

En caso de concretarse y hacerse oficial, el técnico argentino se encontrará con equipo que lleva siete partidos sin ganar sumando Liga y Copa Colombia, y que más recientemente cayó ante Junior 4-2. Deberá empezar por solidificar la defensa y encontrar el equilibrio para comenzar a conseguir resultados y clasificar a los ocho, luego de casi dos años sin que el cuadro de Manizales consiga llegar a finales de torneo.

Del mismo modo, se encontraría con una afición cansada de los fracasos y que le exigirá resultados para comenzar a conseguir objetivos y retomar la grandeza de una plaza como la manizaleña.