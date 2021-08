El atletismo sigue dando alegrías: Jhon Berrio, subcampeón en Mundial Sub20

Colombia todavía no se despierta del júbilo que generó el atletismo en los Juegos Olímpicos con Anthony Zambrano y Sandra Lorena Arenas, ganadores de medallas de plata en Tokio 2020, y ya tiene nuevo subcampeón mundial Sub-20 con Jhon Berrio y, por lo tanto, una promesa a seguir de cara a París 2024.

El oriundo de Carepa, Antioquia, se quedó con el segundo puesto en el Mundial Sub 20 celebrado en Nairobi, Kenia, logrando una marca de 7.97 metros en la prueba de salto largo. Con este registro, también obtuvo un nuevo record nacional en esta categoría.

Le puede interesar:

"La competencia estuvo un poco apretada, pero soy colombiano y no me canso. Siempre que tengo que dar lo mejor de mí lo saco adelante siempre. Quiero agradecerle a mis padres y a mis entrenadores y a todos los que me apoyaron desde Colombia. Hoy soy subcampeón mundial y lo digo con orgullo", dijo Jhon Berrio.

El oro fue para el francés Erwan Konate que estableció nuevo récord mundial para la categoría, con una distancia de 8.12 metros. Minetras que el bronce lo logró el jamaiquino Kavian Kerr (7.90).

El atleta colombiano Jhon Berrio viene de un proceso en el atletismo. En 2019 se coronó campeón en los Juegos Intercolegiados, ahora con este triunfo, se proyecta como una buena opción para la delegación nacional en París 2024 en caso de lograr la clasificación.

Berrio obtuvo para Colombia la sexta medalla del país en la historia de los mundiales de atletismo juveniles, después del oro de Eider Arévalo en marcha, la medalla de plata de Norma González y el bronce de Evelyn Rivera, María Fernanda Murillo y Lorena Arenas.