Klopp y su critica: "No he entendido por qué cantan contra alguien"

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, criticó este jueves al grupo de sus propios hinchas que entonaron el pasado fin de semana un cántico con connotaciones homófobas dirigido a un jugador del Norwich.

Billy Gilmour, centrocampista del Chelsea cedido al Norwich para esta temporada, fue calificado de 'rent boy', término con el que se designa a los hombres que se prostituyen, por algunos aficionados del Liverpool, tras la victoria (3-0) de los Reds en la primera jornada de Premier League.

Después de haberse reunido con Paul Amann, fundador de 'Kop Out', un grupo de seguidores LGBT de Liverpool, Klopp condenó estos hechos. "Nunca entendí por qué alguien debe cantar contra otra persona en un estadio de fútbol. Nunca lo entendí. Y nunca me ha gustado", dijo el técnico en palabras publicadas en la cuenta de Twitter del club.

El alemán también destacó que este tipo de cántico no era en absoluto un estímulo para el equipo. "Cuando empiezan a cantar (los nombres de los jugadores) 'Bobby Firmino', 'Mo Salah', o 'You'll Never Walk Alone', este tipo de cosas, te pone la piel de gallina y sí es una motivación adicional", destacó.

"Las otras canciones son una pérdida total de tiempo y los que piensan lo que están cantando son idiotas", concluyó el entrenador, cuyo equipo recibirá a Burnley (11h30 GMT) el sábado, en la segunda fecha de Premier League.