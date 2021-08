¿Cómo cayó en el Congreso la propuesta de Uribe de una amnistía general?

En medio del diálogo que sostuvo con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, el también exsenador Álvaro Uribe Velez lanzó la propuesta de una amnistía general en el país. Lo dicho por el exmandatario ha generado todo tipo de reacciones en el plano político.



“Yo sí creo qué hay que hacer una cosa, darles el mismo beneficio o la misma pena, pero con otra cosa, Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo en un programa con la niña Epa y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio, pero también decían ‘y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, dijo el expresidente Uribe.



Luego de que el expresidente lanzara esta propuesta, el senador Gustavo Petro aseguró que está de acuerdo con la propuesta de una amnistía general en Colombia.



“Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, aseguró Petro en su cuenta de twitter.



Por su parte el senador del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, aseguró que la propuesta de una amnistía general “evidencia que cada vez más el exsenador siente los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo y por eso ese globo busca, sobretodo, generar condiciones para garantizar la impunidad de él y sus copartidarios en la responsabilidad por crímenes gravísimos que se cometieron durante los ocho años en que él fue el comandante supremo de las fuerzas armadas, como está constitucionalmente establecido para los presidentes de la República”.

En el partido Centro Democrático, del que es líder natural el expresidente Uribe, el representante Edward Rodríguez respaldó la propuesta lanzada por el exsenador.



“Colombia tiene que pensar en una amnistía general para resolver los desequilibrios judiciales que hoy tenemos como país. No puede ser que algunas personas paguen largas condenas y otras con delitos de lesa humanidad sigan libres y delinquiendo como pedro por su casa. Nuestra causa siempre será la justicia y por eso creo que debemos pensar y unirnos, todos como colombianos, en pasar la página y hacer una amnistía general”, manifestó Rodríguez.