”Este país de pronto va a necesitar una amnistía general”: Álvaro Uribe

En medio del diálogo que adelantó con el presidente de la Comisión de la Verdad, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre temas como los falsos positivos y algunas de la acciones de su Gobierno. En la conversación el expresidente aseguró que el país va a necesitar una amnistía general.



“Yo sí creo qué hay que hacer una cosa, darles el mismo beneficio o la misma pena, pero con otra cosa, Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo en un programa con la niña Epa y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio, pero también decían ‘y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, indicó Uribe.

El expresidente Uribe en varios momentos se refirió al acuerdo de paz y agregó “a mí me criticaban mucho ‘decían es que 8 años de cárcel a los paramilitares es muy poquito’. Mis críticos tenían razón, pero lo que pasa es que por el sesgo político, cuando se llegó a lo de las Farc dijeron ‘no hay cárcel’, yo creo que eso es muy desbalanceado. Yo pensaría que este país necesita una amnistía y necesita autoridad y autoridad transparente”.



En el diálogo que se extendió por más de 4 horas el expresidente Álvaro Uribe también habló del paro que vivió recientemente el país.