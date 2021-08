“Me era difícil creer que había falsos positivos”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Velez y en un diálogo que sostuvo con el presidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux, habló sobre el conflicto armado en Colombia, con énfasis en de su periodo presidencial. Al iniciar el diálogo, pasadas las 10:30 de la mañana, el expresidente Uribe empezó aclarando que no puede reconocer la legitimidad de las instituciones derivadas del acuerdo de paz, porque fueron rechazadas en el plebiscito.



“Separo el respeto a la persona del padre Francisco de Roux, que siempre lo ha sentido, lo separo de mí señalamiento de que estas instituciones, que surgieron del acuerdo de la Habana, son ilegítimas”, indicó Uribe.



Sobre el capítulo de los falsos positivos el expresidente Álvaro Uribe también entregó ampliamente su visión sobre los llamados 'falsos positivos'.



“Yo nunca desestimé una denuncia, ni el Gobierno. Me era difícil creer que había falsos positivos, pero siempre cumplí el deber de actuar a tiempo (…) por eso extraña la diferencia en cifras entre Fiscalía, CINEPP, Centro Nacional de Memoria Histórica y de algunas ONG,S”.



Sobre el caso de los falsos positivos de Soacha el exmandatario indicó: “Yo cometí un error por esos días de decir ‘no estarían comiendo café’, yo he reconocido ese error en múltiples oportunidades, pero lo repito hoy ‘por qué lo cometí ese error’, porque fui inducido al error por informaciones que escuché’. Al principio eso no lo creía ni la Fiscalía, ni las Fuerzas Armadas”.



El expresidente Álvaro Uribe aseguró que durante su Gobierno siempre se le dio prioridad a las desmovilizaciones.



“Las cifras del Ministerio de Defensa mostraron 53.000 desmovilizaciones, 39.000 capturas y 13.000 bajas. Aquí quiero detenerme para hacerle un homenaje a Luis Carlos Restrepo, un mártir, en un exilio injusto. El tuvo la responsabilidad de desmovilizar 44.000 personas, Luis Carlos Restrepo es un hombre de profundos valores democráticos".

En otro momento de la conversación el expresidente Uribe aseguró que cree que “ha faltado investigar el tema del narcotráfico. Los encacillamientos a los ciudadanos. Ahora aparece que los paramilitares dicen que ellos participaron con el Ejército de los falsos positivos. Es muy importante precisar las fechas, porque el Gobierno mío desde la hora cero llegó a enfrentar guerrilla y paramilitares, y tempranamente se les encarceló y hubo que extraditar a algunos de ellos a los Estados Unidos.



Agregó que “en Colombia en esto de asesinatos de inocentes han incidido temas como el siguiente: el narcotráfico y eso no se ha investigado debidamente y los señalamientos. Si este país quiere hablar de reconciliación tiene que hablar de señalamientos, yo mismo me tengo que cuidar para no volver a decir ‘es que fulano de tal es un guerrillero de civil o es un político terrorista’, pero esos atentados contra mí, de los cuales soy sobreviviente, por milagro de Dios, en parte por el señalamiento ‘ no es que Uribe es paramilitar’”



El padre Francisco de Roux al finalizar aseguró que se utilizará la grabación de la conversación para el trabajo que está adelantando la Comisión de la Verdad.