Proponen federalizar a Colombia: ¿qué dicen los sectores políticos?

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en un vídeo publicado en las redes sociales de su hijo, Juan José Lafourie, planteó que se debe federalizar el país para luchar contra la corrupción.



“La federalización de Colombia, Colombia es de regiones pero todo el mundo tiene que venir a mendigar a Bogotá (…) hay cosas de identidad que uno tiene que saber cómo corrige”, indicó Cabal.



Al ser consultada por Caracol Radio, la congresista aseguró que la propuesta de una Colombia federal no es nueva, pero que lo importante es que se convierta en una herramienta de innovación. Considera que si bien algunas facultades del Congreso de la República son indelegables, sí existen otras que se le podría otorgar a las asambleas departamentales.



“Queremos que Colombia, que es de regiones, logre que sus asambleas tengan facultades que tienen hoy los congresistas. Queremos que además empiecen a decidir el futuro sel presupuesto de esas regiones y no dependan permanentemente de Bogotá, como les toca hoy ir a mendigar a alcaldes, a gobernadores y a los mismos congresistas”.



Sobre la posibilidad de avanzar en federalizar a Colombia, el senador y también precandidato presidencial, Luis Fernando Velasco, aseguró que es un debate que debe dar el país.



“Me gusta que se abra el debate sobre la necesidad de descentralizar, ósea soltar un poco el poder de lo nacional hacia las regiones , y alguien ha propuesto federalización, como en algún momento vivió Colombia, o aunque sea descentralización, no la mera desconcentración política, sino descentralización, entregarle a las regiones la posibilidad de plantear unas normas tributarias, unas normas de desarrollo propias y eso es interesante. A mí me gusta que se abra ese debate, pero para abrir ese debate indudablemente necesitamos que aquellos que lo planteen como candidatos no tengan temor de hacerlo cuando sean gobierno, porque desafortunadamente la gente es muy inteligente de candidatos, lanzan buenas ideas, pero cuando son gobierno se olvidan de todas esas ideas”, indicó Velasco.

Por su parte el representante por Cambio Radical, José Daniel López, indicó que la federalizacion es algo que no se debe descartar, pero no es el momento de abrir este debate, teniendo en cuenta que el país se debe concentrar en la generación de empleo y la recuperación de las empresas.



“Divídanos esto es dos. Lo primero es que en Colombia sí hay una discusión pendiente en términos de la relación de poder entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. Tenemos una descentralización absolutamente incompleta, en donde sigue prevaleciendo la desconfianza del gobierno central hacia las regiones, luego, una discusión de largo plazo de la migración hacia un modelo federal, no debe descartarse. Pero los segundo, es que este no es el momento, no en medio de una pandemia, no con estos indicadores de desempleo, el debate público hoy debe centrarse definitivamente en el tema de generación de empleo, en la recuperación de empresas, en la mejora de la seguridad…”.



El constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que el tema de la descentralización de Colombia es un tema que se ha discutido desde sus orígenes.



“El constituyente del año 1991 consideró que la autonomía de las entidades territoriales era un paso hacia el sistema federal, digamos que los países de gran extensión territorial son federales, los países pequeños son centralistas, Colombia es un país digamos mediano y por eso se da la discusión. Yo diría que es posible, pero ha sido uno de los debates históricos de largo aliento en donde aparentemente llegamos a la solución intermedia de un país centralizado políticamente, pero con descentralización y autonomía en materia territorial y administrativa”.