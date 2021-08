¿Calentura o renuncia? Alfredo Arias se habría despedido luego del partido

"El profe Alfredo Arias se despidió después de la rueda de prensa: 'un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren'", fue lo que escribió Estefania Gómez en su twitter, periodista de Win Sports que cubrió el partido Cali vs Millonarios en planta baja.

Los 'azucareros' empataron a dos goles luego de jugar ante un hombre menos de Millonarios en casi todo el segundo tiempo. "Cuando un equipo tiene que hacer a los 27 minutos un cambio seguramente el error fue mío, pensé un partido con Robles, él no tiene la culpa", fue una de las frases de Arias en la rueda de prensa.

El uruguayo llegó al Cali en diciembre de 2019 a reemplazar a Lucas Pusineri. Ttras sus buenos resultados y forma de juego lo renovaron en octubre de 2020 hasta diciembre de 2021. "Las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarografos y asistente de sonido uno a uno diciendo que fue un gusto haberlos conocido.", agregó la periodista.

Al parecer el domingo se reuniría Alfredo Arias con la junta directiva. Justamente ante Millonarios volvió el público y un gran sector se mostró inconforme con el entrenador 'charrúa'. Deportivo Cali suma 5 puntos en 5 juegos y se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones.