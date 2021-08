Denunciarán a congresistas que archivaron proceso contra Néstor H. Martínez

Ante la decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de archivar la investigación preliminar contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht, en una votación que quedó 7 votos a favor y 2 en contra, el senador Jorge Enrique Robledo denunciará ante la Corte Suprema a los representantes que votaron a favor de cerrar el proceso.



“Siete votaron por el archivo y dos se opusieron porque les pareció ilegal. Yo voy a acusar a esos que aprobaron esa decisión absurda. Los voy a acusar por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia a esos representantes a la Cámara, porque es evidente que no actuaron en derecho”, indicó el Senado Jorge Enrique Robledo.



Robledo cuestionó que no se haya llamado a declarar al exfiscal Néstor Humberto Martínez, “a pesar del caudal de pruebas que presenté en su contra. No dio ninguna explicación al respecto”, agregó el congresista.

El senador e integrante del Partido Dignidad también cuestionó que no se haya tomado el testimonio del exfical anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.



“Nadie llama a declarar en la justicia Colombia a este exfiscal que acusa a Nestor Humberto Martínez de ser el fiscal más corrupto de la historia de Colombia, eso lo tendrán que establecer los jueces, claro, pero lo menos es que investiguen las cosas como debe ser”.