¿Policía compró gorras verdes pese a tener previsto el cambio de uniforme?

El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, a través de las redes sociales cuestionó la compra de más de 367 mil “gorras verdes", que según indicó, con el nuevo uniforme de esa institución “quedan obsoletas”.



“Atención: no fueron $6.400 millones de pesos, sino $9.400 los que la @PoliciaColombia se gastó en 2020-2 comprando 367 mil gorras verdes que con el nuevo uniforme quedan obsoletas. $9.400 millones a la basura. ¿Cuál es la planeación del gasto que tanto predica el Gobierno?”, indicó el congresista en su cuenta de twitter.



Agregó: “como agravante, en el país hay 172.000 policías, ¿entonces por qué compraron 367.000 gorras? La Policía no responde a cuánto cuesta el cambio de nuevo uniforme y ahora sabemos de estos $9.400 millones en gorras obsoletas y con cifras desproporcionadas”.



Según una gráfica publicada por él congresistas, en octubre del 2020 “la Policía firmó contrato por $6.400 millones para comprar gorras” y en noviembre de ese mismo año “adiciona $3.000 millones de pesos al contrato”. En la misma imaginen que publicó el legislador se indica que “la Policía termina comprando 367 mil gorras verdes por $ 9.400 millones en pandemia y sabiendo el cambio de uniforme”.

De otra parte el congresista indicó que ha venido solicitando información a la Policía sobre los contratos relacionados con el cambio de uniforme, pero que que está no le ha sido suministrada.



“He estado preguntando cuál es el régimen de dotación de los miembros de la institución, si se les cobra un porcentaje o cuánto a cada policía y cuál es la norma que rige esas dotaciones, a la fecha aún no tengo respuesta de estás preguntas que he hecho a la Policía, como tampoco del monto total, que constituye el cambio de uniformes de la policía, de su color, a pesar de que lo he preguntado desde el 15 de junio insistentemente. Quiero reclamar transparencia y oportunidad y diligencia para la respuesta al control político que realizamos los congresistas en relación con este tema en la Policía”, agregó.