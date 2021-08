Este es un Gobierno sin rumbo:Gabriel Silva Luján

El presidente Iván Duque arrancó este 7 de agosto su último año al frente del primer cargo del país y siguen los ecos de lo que han sido sus primeros tres años de administración. El exministro de defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján, en diálogo con Caracol Radio, lanzó duros cuestionamientos sobre la gestión del actual jefe de estado.



Silva Luján aseguró que mientras en los gobierno recientes se pudo identificar un “proyecto político claro”, en el actual no ocurre. El exministro dijo que en el caso del expresidente Álvaro Uribe su bandera fue la seguridad y, luego, en el de Juan Manuel Santos la paz.



“Nadie puede desconocer que el Gobierno del expresidente Uribe era un Gobierno para la seguridad, para ganarle la guerra a la insurrección, para buscar una situación de menos manifestaciones de violencia, eso es un derrotero claro y uno puede decir que su objetivo lo logró. En el caso del Gobierno del presidente Santos, uno puede señalar que su propósito era la paz y claramente se alcanzó con las Farc. Este Gobierno ( Iván Duque), es un gobierno sin rumbo. Es un Gobierno que por esa razón no ha logrado darle un sentido ni real ni concluyente ni definitivo a sus acciones; es un Gobierno que improvisa, que da bandazos, que enfrenta un problema con decisiones de corto plazo bastante improvisadas y yo diría que con una limitación analítica muy fuerte”.



También cuestionó temas como la seguridad en el territorio nacional, la política exterior y calificó la reactivación económica del país como “bastante pobre”.



“Es muy paradójico que un Presidente que hereda la presidencia del Partido que se considera el partido que sabe de seguridad, que es el abanderado de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional, pues ese presidente de ese partido, el Centro Democrático, ha presidido sobre el empeoramiento y la agudización más severa que hemos tenido en manifestaciones de violencia, de terrorismo, de violación de los derechos humanos, de asesinatos de líderes. Las cifras son contundentes, no ha habido ninguna mejoría en ninguno de los frentes y de hecho ha surgido una nueva violencia, todos los expertos ya hablan de una nueva violencia, que es esa mezcla de incapacidad de presencia del Estado, porque se desaprovechó el acuerdo de paz, y una limitación en la acción de la Fuerza Pública, una incapacidad de enfrentar las nuevas amenazas”, añadió

Sobre las recientes declaraciones del presidente Iván Duque a medios de comunicación relacionadas con la contienda electoral del año 2022, coincidió con otros sectores políticos que han calificado lo dicho por el jefe de Estado como participación en política.



“No tengo duda que el Presidente ha estado participando en política desde antes y con estas afirmaciones y con estas actitudes claramente ilegales e inconstitucionales, estamos observando una intromisión, pues pocas veces se ha visto en la historia reciente de Colombia en materia de resultado electoral y del funcionamiento de campaña, eso anuncia que viene una época tormentosa y lo peor es que se está cocinando una nueva modificación a la ley de garantías para darle burocracia y contratos al Gobierno para intervenir en las elecciones. Yo les anticipo que hay que estar muy pendientes de eso porque ya se siente que el siguiente paso del Gobierno es modificar la ley de garantías para poder contratar hasta el último día antes de las elecciones”.