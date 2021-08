En el país, el consumo de cigarrillos electrónicos inicia a los 12 años

En el país, la venta y publicidad de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) no está regulada y cada vez es más común y fácil que menores de edad los adquieran.

Para el Ministerio de Salud, los cigarrillos electrónicos no sirven para dejar de fumar tabaco tradicional y además, no es cierto que sean más seguros ya que pueden causar adicción y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En diálogo con Caracol Radio, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, expresó que hay mucha confusión y poca información alrededor de estos dispositivos, y hace un llamado a regular su uso.

"Estos productos no son para los niños, niñas ni adolescentes, que así tengan olores, colores y sabores que parecen divertidos, no lo son, tenemos que hacer una gran campaña para que entendamos que esto no es así y que requiere de nuestra atención poder colaborar con las familias y con los colegios", expresó Piñeros.

Según la última encuesta del DANE en 2019, el 5% de la población ha consumido cigarrillos electrónicos o vapeadores y el rango de edad oscila entre los 12 y los 65 años.

En este momento en Colombia se viene adelantando una propuesta para reglamentar la nicotina, pero no incluye a los dispositivos de vapeo, lo cual sigue dejando un sin sabor a las organizaciones que piden su regulación.