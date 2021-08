Maradona lo sabía: "Messi se va a ir mal de Barça...olvidan a los ídolos"

"Yo sé que Messi se va a ir mal del Barcelona. O por lo menos, no se va a ir como lo merece", dijo Maradona en 2017 en una charla que recordó Pablo Cavallero de Infobae. En aquel momento Lio renovaba con el Barça, pero venía de un problema con hacienda por los impuestos.

"Yo me fui igual. A Barcelona, al Barcelona club, no le importa lo que vos le das, no te lo agradece. Le van a pagar como me pagaron a mí", añadió el 'pelusa' en ese momento. Messi se vio muy dolido en su salida, su padre también dijo en tono molesto cuando le cuestionaron la no renovación: "Averigüen en Barcelona".

No solo fueron esas palabras, también se recordó una entrevista con Marca y Maradona señaló: "Desde que Messi juega en el Barcelona, permanentemente nos quieren hacer pelear. A Messi no lo podían comparar con Ronaldinho. Ronaldinho hizo llover en el Barcelona, pero sin embargo nadie se acuerda de él. Eso es lo que tiene el Barcelona, olvida a los ídolos muy rápidamente".

También agregó el ídolo argentino: "Vos sabés que los diarios de Barcelona siempre van a creer que nosotros hemos peleado. Yo me como un asado con Leo, jugamos tenis-fútbol y somos felices". Hoy esas palabras parecen una profecía de Diego Maradona.