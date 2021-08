James sobre Messi: "Si va al PSG que jueguen solos la Champions"

La salida de Lionel Messi del Barcelona ha causado revuelo mundial, luego de que se conociera que el jugador más importante en la historia del club catalán no se vestirá de blaugrana en la siguiente temporada luego de 17 años.

A esta lluvia de impresiones se sumó el jugador de la Selección Colombia James Rodríguez, que se encuentra haciendo la pretemporada con el Everton. El futbolista de 30 años, opinó en su canal de Twitch sobre el tema del momento, la salida de Messi del FC Barcelona y su posible destino.

"Todo tiene su final. En el Real Madrid también se fue Ramos. No nos imaginamos ver a Messi con otra camiseta, pero ahora lo vamos a ver. ¿Para dónde creen que va? ¿Al PSG? Si va al París que jueguen solos la Champions, ya la ganan. Pero sería bueno para él un cambio, sería un reto lindo irse a otro club. La Premier para él sería buena, pero no sé si venga para acá, no creo", dijo tras interactuar con sus seguidores.

Otras de las curiosas historias que tiene la salida de Lionel Messi del Barcelona tiene que ver con Sergio 'Kun' Aguero, el jugador leyenda del Manchester City que se incorporó al equipo catalán incentivado principalmente por su amigo, Messi.

"El 'Kun' se va a Barcelona y ahora se va Messi, que es el panita de él, que es el parcero. Pero son las cosas que tiene el fútbol. Yo también prácticamente vine aquí (Everton) porque estaba Carlo (Ancelotti) y mira, Carlo se fue, es parte del fútbol. El fútbol es un cambio constante y hay que aceptarlo", finalizó el jugador.

Mientras tanto, James tampoco tiene definido su futuro, luego de que se conociera que el entrenador del conjunto 'Toffee', 'Rafa' Benítez, le comunicara que no cuenta con él, por lo que su representante, Jorge Medes, se encuentra buscándole un club.