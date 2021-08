Anthony Zambrano: "Esto me sabe a oro porque es un camino muy largo"

Anthony Zambrano, ganador de la medalla de plata en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dialogó con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde destacó su segundo puesto en las justas deportivas, recordó el camino recorrido y prometió comprarle una casa a su madre.

"Cansado pero feliz por todo lo que he logrado por mi país, por mi madre, por las 50 millones de personas de mi país y por las nuevas generaciones del deporte colombiano", comentó Zambrano sobre sus sensaciones tras superar la prueba.

El guajiro destacó el valor de su metal en estas justas deportivas. "Significó mucho para mi país que le hacía falta una medalla, porque este año con pandemia y todo nos fue mal. En la vida pasan las cosas por algo, hay que seguir adelante y seguir luchando, mi sueño no se acaba, vienen cosas grandes".

Anthony Zambrano recalcó que esta es una plata con el valor de un oro olímpico. "Esto me sabe a oro porque es un camino muy largo, culebrero y con muchas cosas. Me siento orgulloso de tener el equipo que tengo, tengo al mejor fisio del mundo, al mejor entrenador del mundo, los mejores mánagers y la verdad qeu sin ellos no hubiera llegado acá por muchas cosas que nos pasó... esto se lo dedicó a ellos, a sus familias, que me abrieron las puertas y creyeron en mí cuando no era nadie".

Sobre su remate en los últimos 100 metros, lo calificó como un don de Dios y a la vez una estrategia, la cual le ha dado resultados. "Esa es mi estrategia, lo que Dios me otorgó, esto es como un don que Dios me dio y bueno, lo aprovecho y le he sacado frutos".

Entretanto, confirmó que no estará en la prueba de clasificación de los relevos, aunque espera estarlo de clasificar a la final. "Yo mañana no voy a correr, por que yo soy el tiro de gracia, ellos tienen que correr para clasificar al equipo y ahí buscamos la participación en la final".

Finalmente, tras compartir una emotiva charla con su mamá, Miladis Zambrano, ambos concluyeron que la segunda gran meta ahora es comprar una casa. "Ya es hora de darte una casita, grande como te gusta a ti, con ese culo grandísimo", comentó el medallista olímpico.