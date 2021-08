Yuberjen Martínez: "Me derrumbé, que nos lo roben así es muy doloroso"

Colombia no fue ajena a la indignación por la dolorosa derrota de Yuberjen Martínez este martes en los cuartos de final del peso mosca, que lo dejó eliminado de Tokio 2020 frente al japonés Ryomei Tanaka.

Pero más allá de la indignación, el dolor que sintió el nacido en Turbo, Antioquia, fue la sensación que más resaltó en conversación con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

"Me siento muy indignado por todo lo que ha sucedido. Se me pasan tantos años de preparación y de sacrificio, más allá de hacer historia era dejar una huella imborrable en estos Juegos de Tokio", dijo.

El boxeador colombiano, que perdió la pelea por una polémica decisión de los jueces, insistió en que nunca se sintió perdedor en el cuadrilátero, por lo que no entiende las razones por las que al final terminó eliminado.

"No sé qué pelea estaban viendo los jueces, si estaban viendo youtube, pero no veían la pelea, qué más evidencia, yo nunca me sentí perdedor", aseguró.

El Comité Olímpico Colombiano presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la controvertida derrota ante el japonés, pero el dolor de la derrota no es ajeno para Yuberjen, que insiste en que esta pelea fue un robo.

"Me derrumbé porque son mis sueños, es el sueño de inmortalizar este deporte, de hacer cosas grandes, pero que nos lo roben así es muy doloroso. Digo estas palabras prácticamente con lágrimas en los ojos, es muy doloroso para mí", afirmó.