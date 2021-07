Fue admitido recurso para revisar elección de vicepresidencia del Senado

La elección de segundo vicepresidente del Senado, el pasado 20 de julio, en la que Gustavo Bolívar fue superado por el voto en blanco, sigue dando de que hablar. La discusión llegó al Consejo Nacional Electoral, organismo que en las últimas horas se pronunció.



Caracol Radio conoció que el órgano electoral admitió para estudio una acción de protección de derechos del Estatuto de la Oposición, que presentó el Senador Alexander López por hechos relacionados con la elección del Segundo Vicepresidente del Senado. Allí, piden que se le otorgue la segunda vicepresidencia del senado a Gustavo Bolívar, argumentando que el voto en blanco no es candidato



En la determinación, el Consejo Nacional Electoral también citó una audiencia prevista para este martes a las 8 de la mañana con el fin de escuchar a las partes. Luego de esta audiencia, se conocería si se otorgan o no las medidas cautelares solicitadas.



A la audiencia están citados, entre otros, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, el elegido segundo vicepresidente del Senado, Iván Name, y también quienes están impulsando la acción de protección de derechos del Estatuto de la Oposición.

Los hechos están relacionado con la elección de la segunda vicepresidencia del Senado, en la que estaba postulado por la oposición el senador Gustavo Bolívar, quien fue superado, en un hecho calificado desde algunos sectores como inédito, por el el voto en blanco. La votación en esa ocasión quedó 66-32.



Se abrió toda una polémica y después de varios minutos de debate sobre lo que debía suceder en los casos en que el voto en blanco le gana al candidato, un sector de la oposición insistía en que se debía postular nuevamente la oposición a Bolívar. Otros sectores indicaban que se debía poner a consideración el nombre de otra persona.



Al final, en un hecho que dividió a la oposición, la Alianza Verde postuló al senador Iván Name a la segunda vicepresidencia. Name resultó elegido.