ABC para proteger sus datos de los ataques cibernéticos

La era digital ha propiciado que sean cada vez más frecuentes los ataques de software espías para robar información privada de otros países o hacia usuarios particulares, en diferentes ámbitos y con distintos propósitos.

Lea: Estos 7 países latinoamericanos espían a sus ciudadanos por el celular

Según Rafaél Páez, director de la maestría en Seguridad Digital de la Universidad Javeriana, la mejor forma de hacerle frente a este fenómeno es “tener consciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno con los datos, con la información que manejamos tanto propia como de terceros y conocer la configuración de cada red para poder hacer seguimiento a los permisos que generamos”, indicó.

Le puede interesar: Cómo saber si su teléfono tiene el software espía de Pegasus

De no realizarse estos procesos básicos, el experto advirtió que las consecuencias pueden ser fatales, “estos programas acceden a la ubicación, contactos, recorridos, facilitando su rastreo”, aunque, aclara que no todo es responsabilidad del usuario, también se debe reconocer que la capacidad tecnológica que posean las aplicaciones es muy importante “porque independientemente de si usted le da permiso o no a google para verlo, escucharlo y monitorearlo, está en capacidad de hacerlo”.

Escuche la entrevista completa.