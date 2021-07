“Me enamora tu tatuaje”: Daniela Ospina en la piscina y con un bikinazo

La modelo y empresaria antioqueña Daniela Ospina deslumbró a sus fanáticos con una de sus más recientes publicaciones en Instagram, en la que sale disfrutado de la piscina montada en un flotador en forma de tortuga y luciendo un bikini verde que permite ver el cuerpazo que tiene.

“Y finalmente cuando se acaba el paseo, solo quieres devolverte en tortuga para la casa ¡que sean eternos los días felices!”, escribió la mujer en su publicación que ya acumula más de 100.000 likes y cerca de 400 comentarios en los que la exaltan por lo hermosa que está.

“La más divina”, “me encanta verte sonreír”, “mira, James, lo que te perdías”, “súper linda”, “cosota hermosa”, “made in Colombia”, “diosa”, “esa colita se ve preciosa”, “cómo haces para estar hermosa todos los días del año”, “con ese traje verde, me vuelvo loco”, “quien fuera tortuga”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho a Daniela Ospina.