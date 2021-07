Con un vestido muy sexy, Shakira crea un challenge para su nueva canción

La cantante barranquillera Shakira se encuentra de estreno musical con su canción Don´t Wait Up, la cual lanzó el 16 de julio a todas las plataformas de streaming y ha tenido una gran acogida por sus fanáticos; sin embargo, ella va por la conquista de nuevas audiencias.

Al ver el éxito que tuvo su mini coreografía de Girl Like me, canción de los Black Eyed Peas en la que ella colaboró, en TikTok e Instagram, pues decidió también crear un challenge con su nueva canción de cambio de ropa, para no solamente tener el del baile del coro si no otra alternativa.

En el video se ve que ella aparece desarreglada, vistiendo una piyama y con el cabello recogido y justo antes de que la canción diga Don´t Wait Up se cambia de ropa a un vestido corto de color negro y comienza a jugar con la cámara.

El video ya tiene millones de likes y reproducciones y muchos comentarios en los que elogían su belleza y su idea novedosa, que seguro será tendencia en pocos días. Incluso, el artista español Alejandro Sanz también dejó su mensaje.

Don’t Wait Up ya acumula en YouTube más de 10 millones de reproducciones y Shakira espera que tanto con el baile del coro como con este nuevo reto del cambio de ropa, su canción se posicione en todas las plataformas digitales y se convierta en un éxito.